C'est une décision judiciaire rarissime. Une épicerie halal a été condamnée à fermer boutique par le tribunal de Nanterre. L'épicerie, installée dans un local loué par l'office HLM de la ville de Colombes, devra plier bagage, puisque la justice vient de donner raison à la mairie, au motif que cette enseigne ne s'adresse qu'à un certain type de clientèle.



On ne trouve pas de charcuterie à base de porc ou encore de bouteilles d'alcool dans cette épicerie de quartier. La grande majorité des produits sont certifiés halal et pour Karima, caissière dans cet établissement, il ne s'agit pas d'une question de religion. "Justement on évite l'alcool parce que ça attire les mauvais clients, c'est plus pour la sécurité du personnel, explique-t-elle au micro de RTL. C'est juste un choix, on s'adapte. Souvent on dit aux clients que s'il y a des produits qui leur plaisent, on peut les faire ramener".

Beaucoup de clients, comme Amina, choisissent de venir ici justement pour la proximité, le prix mais aussi le choix qu'elle propose pour la clientèle musulmane : "Il n'y a pas beaucoup de magasins comme celui-là, je pense que le propriétaire est libre de vendre ce qu'il veut".



Le local appartient à l'office HLM de la ville de Colombes et la maire Nicole Goueta a longtemps négocié avec le locataire : "C'était un service qu'on rendait à la population, on doit faire respecter la laïcité dans le quartier", explique-t-elle. "Il y avait des tableaux avec des extraits du Coran écrits en arabe, ce n'est pas le type d'épicerie qu'on a l'habitude de voir dans nos quartiers". Selon les informations de RTL, le locataire de l'épicerie va faire appel de la décision judiciaire.

