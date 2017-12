et Loïc Farge

Selon les informations du Journal du Dimanche (daté du 3 décembre 2017), Emmanuel Macron a renoncé à l'idée, un temps évoquée, de prononcer un discours sur le thème de la laïcité, le 9 décembre prochain. Christophe Castaner, qui veut "ramener les intellectuels à l'intérieur des partis", a lancé à La République En Marche un groupe de travail sur ce thème. Le nouveau patron du parti entend trouver un positionnement "entre Jean-Louis Bianco", qu'il juge "un peu trop laxiste", et Manuel Valls, qui tient des propos "un peu trop guerriers" à son goût.



Emmanuel Macron a-t-il arrêté sa position de son côté ? Non, pas tout à fait, si l'on en croit le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, qui assure qu'il continue à consulter des intellectuels et des experts sur le sujet. "Je consulte aussi pour lui", poursuit-il.

Confidence sur le même thème d'un "visiteur du soir" du chef de l'État, comme on dit : "Je crois qu'il est en train de faire le tour du sujet. Sa position est beaucoup plus subtile qu'une position inclusive, sympa. Cela fait partie des sujets sur lesquels il parlera, pas seulement pour parler mais pour annoncer une politique, de vraies choses".