publié le 05/12/2017 à 06:41

Est-ce qu'un pâtissier a le droit de refuser de vendre un gâteau à des clients ? C'est la question qu'examine ce mardi 5 décembre la Cour Suprême. Un feuilleton qui dure depuis cinq ans aux États-Unis. Dites vous que des Américains font la queue depuis la fin de la semaine dernière devant la Cour Suprême et dorment dehors dans des sacs de couchage pour être certains d'avoir accès à la salle d'audience. La Cour Suprême, c'est l'institution au sommet du pouvoir judiciaire outre-Atlantique. Ses neuf juges, nommés à vie, ont un pouvoir très important. Par exemple, le droit à l'avortement ou au mariage de tous les couples a été décidé par la Cour Suprême, pas par un président ou le Congrès.



Dans le Colorado, en 2012, Charlie Craig et David Mullins préparaient leur mariage. C'était déjà légal entre deux hommes dans cet État. Ils ont voulu commander un gâteau pour leur repas de noces dans une petite pâtisserie. Le propriétaire, Jack Phillips, a refusé, au nom de sa foi : c'est un chrétien "évangélique". Il voulait bien leur vendre d'autres gâteaux, mais pas un gâteau de mariage. Car sa conscience refuse l'union d'un couple de même sexe. C'est un débat juridique extraordinairement complexe. C'est d'ailleurs pour cela que cela remonte jusqu'à la Cour suprême.

Dave Mullins et Charlie Craig, le couple homosexuel qui voulait acheter un gâteau pour son mariage Crédit : AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

D'un côté, le pâtissier défend sa liberté religieuse et aussi sa liberté de parole. Ici, la tradition c'est de recouvrir le gâteau de mariage de dessins et de messages. Jack Philipps ne veut pas que sa liberté de création artistique, donc sa liberté d'expression, soit contrainte, même si l'on parle de glaçage d’un gâteau. C'est d’ailleurs cette question "artistique" qui est utilisée pour sa défense. De l'autre côté, le couple défend l'égalité des droits. Si la Cour leur donne tort, cela pourrait justifier d'autres discriminations d'entreprises contre les homosexuels, pour des sujets plus graves qu'une simple pièce montée. Donc ce débat sur ce gâteau est crucial.