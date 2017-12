Le journal de 6h30 : un chiffre d'affaires record pour le champagne

publié le 21/12/2017 à 07:56

Quand le champagne va, tout va. La filière du champagne devrait atteindre un chiffre d'affaires record de 5 milliards d'euros en 2017, en hausse de 6% sur un an. C'est la conséquence de l'embellie de la croissance et on ne chôme pas dans les exploitations ces jours-ci, où novembre et décembre représentent 30% des ventes annuelles.



Au domaine Gaston Chiquet, dans la Marne, les stocks de cette année sont quasiment vides. Jusqu'à 5.000 bouteilles par jour sont emballées avant d'être expédiées, car le champagne reste incontournable pendant les fêtes, comme l'explique Antoine Chiquet, vigneron depuis 20 ans : "Le champagne reste le roi des vins, c'est un produit qui est toujours recherché et cette image de marque est très importante avec sa qualité, sa finesse et une longueur extraordinaire".

Une qualité reconnue en France mais surtout à l'étranger, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les exportations ont été multipliées par 7 en l'espace de 25 ans, explique Nicolas Chiquet, propriétaire de l'exploitation familiale : "Le champagne fait rêver donc on entretien ce mythe. Il reste un produit exceptionnel". Aujourd'hui, plus de la moitié de la production des vignobles de champagne est exportée à l'étranger.

À écouter également dans ce journal :

- Le gouvernement dévoile aujourd'hui ses conclusions dans le cadre des États Généraux de l'alimentation. La pratique de la vente à perte sur les denrées alimentaires sera limitée, un seuil de 10% sera imposée aux distributeurs. Le délit de maltraitance animale va être étendu aux abattoirs.



- Nordahl L. a été mis en examen mercredi 20 décembre pour l'assassinat d'un jeune militaire à Chambéry. Il reste impassible face aux gendarmes et aux juges mais il n'a pas donné d'explications satisfaisantes sur la présence de son téléphone au côté de celui d'Arthur Noyer.



- Les obsèques de 4 des 6 victimes de la collision de Millas ont lieux aujourd'hui à Saint-Féliu-d'Avall, dans les Pyrénées-Orientales. La conductrice du car a été mise en examen mercredi 20 décembre pour homicides involontaires



- Les associations d'aide aux migrants ont rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur dans le cadre du projet de loi sur l'immigration qui est en préparation.



- Emmanuel Macron reçoit ce jeudi 21 décembre à l'Élysée les représentants des grandes religions.



- Le budget de l'État et celui de la Sécurité sociale vont être adoptés définitivement ce jeudi 21 décembre pour 2018 à l'Assemblée Nationale.



- Toute l'Europe a les yeux rivés sur la Catalogne. Les électeurs sont appelés à renouveler le parlement régional. Carles Puigdemont, exilé en Belgique, ne votera pas.



- En Île-de-France, la grève du RER C est reconduite pour un deuxième jour.



- Au championnat de France, le PSG est largement devant les autres clubs français et semble inatteignable.