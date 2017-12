Une collision entre un car scolaire et un TER a fait 6 morts à Millas, le 14 décembre 2017

et AFP

publié le 20/12/2017 à 22:59

Comme attendu, la justice a mis en examen la conductrice du car entré en collision avec un train à Millas. La quadragénaire, mère de famille, est poursuivie pour "homicides et blessures involontaires par imprudence", a-t-on appris mercredi 20 décembre, soit six jours après le drame qui a causé la mort de six collégiens.





Elle a été entendue au Palais de justice de Perpignan par deux magistrats instructeurs du pôle accidents collectifs de Marseille, compétent pour ce type de catastrophe. Elle est désormais placée "sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire", a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Blessée lors de l'accident, la conductrice a maintenu ses affirmations selon lesquelles les barrières du passage à niveau étaient levées, a précisé son avocat Me Jean Codognès, après sa mise en examen.

Mais les "constatations matérielles" vont "plutôt dans le sens d'une barrière fermée", avait indiqué la veille le procureur de Marseille. Le conducteur du TER assure, lui aussi, que les barrières étaient fermées.