publié le 12/01/2018 à 08:05

C'est l'heure des excuses et des explications. Le porte-parole de l'entreprise Lactalis, Michel Nalet, a renouvelé ses excuses lors d'une conférence de presse jeudi 11 janvier. Pour autant, il refuse de parler de défaillance. Ce vendredi, le patron de Lactalis est convoqué au ministère de l'Économie et des Finances. La grande distribution est également épinglée, puisqu'elle a continué à vendre des produits potentiellement contaminés après les mesures de rappel. Si Leclerc a évoqué une défaillance des services de l'État, Intermarché a porté le coup sur l'entreprise Lactalis.



Alors, comment fonctionnent les procédures de retrait ? L'information doit paraître jusqu'aux enseignes via les autorités sanitaires et par les fournisseurs. Les enseignes doivent alors envoyer une alerte à l'ensemble de leurs magasins grâce à un système numérique. En moyenne, une alerte par jour arrive jusqu'aux magasins. Une procédure habituelle, mais lourde, puisqu'il faut reconnaître le lot concerné et le détruire.

À écouter également dans ce journal :

- Grippe : l'épidémie a déjà coûté au moins 200 millions d'euros selon RTL.

- Les surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) sont en grève après l'agression de trois de leurs collègues par un détenu islamiste, jeudi 11 janvier.



- Braquage au Ritz de Paris : la totalité du butin a finalement été retrouvée. 4 millions d'euros de bijoux et de montres de luxe avaient été volés par un commando de cinq hommes armés de haches.



- L'ancien joueur de football Steve Marlet est mis en examen pour "viol en réunion". Il est poursuivi pour des faits remontant à 1997.



- Marineland d'Antibes : le conseil d'Etat doit rendre sa décision ce vendredi 12 janvier, concernant l'interdiction ou non de la reproduction des dauphins et des orques en captivité.



- Plusieurs journalistes de France 3 dénoncent la censure, après l'annulation de plusieurs reportages concernant le patron des Républicains Laurent Wauquiez.



- L'Euro 2018 de handball s'ouvre en Croatie ce vendredi 12 janvier. Les Bleus affrontent la Norvège à 20h15.



- Alsace : le chemin des châteaux forts a reçu le prix du patrimoine 2017 par la fondation Stéphane Bern.