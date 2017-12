et Claire Gaveau

Attention, la grippe fait son arrivée dans plusieurs régions de France. Si le niveau épidémique avait déjà été atteint la semaine dernière en Île-de-France, sept autres régions sont dorénavant concernées.



Hauts-de-France, Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne Franche-Comté : seule la Corse est pour le moment épargnée. Les autres régions - Rhône-Alpes-Auvergne, Grand-Est, Centre et Normandie - sont pour leur part actuellement placées en phase pré-épidémique.

La prudence est donc de mise en France métropolitaine, et certaines précautions sont à prendre alors que les personnes malades sont particulièrement contagieuses. C'est pourquoi de nombreux médecins appellent à se mettre en arrêt maladie et à rester chez soi afin de limiter les contacts humains pendant quelques jours.

[#Grippe] L’épidémie évolue ¿¿ 8 régions sont touchées. Pensez à protéger les plus à risque : personnes âgées, malades, femmes enceintes, enfants https://t.co/24cvPXpiaL pic.twitter.com/oxoJ1VK6fB — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 20 décembre 2017

Une contagion qui va de trois à neuf jours

Dès la veille de l'apparition des symptômes (courbatures, fièvre, nez qui coule, fatigue...), il est possible de transmettre le virus. Les adultes sont en général contagieux pendant trois à cinq jours alors que pour les enfants la période peut aller jusqu'à neuf jours.



Mais le moment vraiment critique, là où il faut absolument éviter les contacts rapprochés, c'est dans les 24 heures après l'apparition des premiers signes. On est alors au pic de la contagion. Le virus est présent en grande quantité dans l'organisme et se transmet très facilement par les voies aériennes.

Le vaccin, la meilleure solution

Il faut dire que les personnes grippées ne cessent de tousser et éternuer. Il faut donc éviter de laisser traîner ses mouchoirs et de toucher à tout ce qu'il y a autour de soi.



Se laver les mains est aussi primordial car si le virus de la grippe ne peut survivre que plusieurs heures dans les secrétions nasales, il peut résister plusieurs jours sur une poignée de porte par exemple.



La vaccination demeure la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications, rappellent les autorités sanitaires, en sachant cependant qu'"un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé".