Le journal de 6h30 : le combat pour l'héritage de Laura et David est-il perdu d'avance ?

publié le 13/02/2018 à 07:35

Trois mois après le décès de Johnny, le testament du chanteur sème la discorde au sein de la famille Hallyday. L'intégralité du patrimoine de la star a été confié à Laeticia, privant Laura Smet et David Hallyday de tout héritage.



En France la loi est catégorique, il est impossible de déshériter ses enfants. Chacun d'eux a obligatoirement le droit à une part minimum d'héritage qui s'appelle la réserve héréditaire. La seule exception à cette règle intervient lorsque l'enfant est l'origine de la mort du défunt : il peut alors être déshérité.

Mais le testament de Johnny Hallyday a été rédigé en Californie. Et depuis une directive européenne de 2015, c'est le droit du lieu de résidence et non du pays d'origine qui prévaut dans ce type d'affaire.

Un cas qui s'était déjà présenté avec Maurice Jarre. Le compositeur avait vécu jusqu'à sa mort en Californie et y avait réalisé son testament confiant tout son patrimoine à sa femme. Si son fils Jean-Michel Jarre s'est battu pour obtenir une part de l'héritage, la Cour de cassation a tranché très récemment en faveur du droit californien.

À écouter également dans ce journal

- Au tribunal correctionnel de Pontoise, un homme de 29 ans est jugé ce mardi 13 février pour avoir eu une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans. L'acte était consenti pour le parquet, mais c'est un viol pour sa famille. L'affaire a conduit à un projet de loi sur le consentement sexuel des mineurs.



- À quoi ressemblera le service national universel promis par Emmanuel Macron ? Les ministres eux-mêmes se contredisent. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'oppose ainsi à Florence Parly, la ministre des Armées, qui avait affirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de rendre ce service national universel obligatoire.



- Le chanteur Renaud a été admis dans une maison de repos "de sa propre volonté", selon un message publié lundi soir sur son compte officiel Facebook. "Il va bien mais apprend à se passer de ce breuvage assassin qu'est la bière", a précisé son frère David Séchan.



- En Île-de-France une centaine de sans-papier ont fait grève lundi 12 février, dénonçant la future loi "asile et immigration" qui doit pénaliser le travail sous une autre identité. Face à cela, ils réclament une régularisation.