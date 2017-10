publié le 30/10/2017 à 07:18

Le 14 novembre 2014, une rame d’essai du TGV avait déraillé dans un virage juste avant un pont, faisant 11 morts et 42 blessés à Eckwersheim (Bas-Rhin). Samedi 28 octobre, les familles des victimes ont eu accès aux conclusions définitives de l'enquête. La SNCF et sa filiale Systra, chargée des essais, y sont pointées du doigt.



Les conclusions seraient "accablantes" contre la SNCF et sa filiale. "Inexpérience des personnels chargés de faire les essais en survitesse, manque de formation de ces personnels, manque de coordination avec la SNCF et de briefings pour préparer les essais, manque de rigueur dans l’organisation des essais", la liste des manquements est "longue" selon France 3.

Le train qui circulait à quelque 350¿km/h au moment de l’accident, à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg aurait déraillé en raison d’une vitesse excessive.

À écouter également dans ce journal

- En Catalogne, deux jours après la déclaration d'indépendance du Parlement régional et la mise sous tutelle de la région, des centaines de milliers de partisans de l'unité espagnole sont descendus dans les rues de Barcelone.



- Dans le Calvados, un marin est recherché après le naufrage d'un chalutier au large de Port-en-Bessin-Huppain. Les deux autres marins qui étaient à bord du bateau de 12 mètres ont pu être secourus.



- En Haute-Saône, la gendarmerie a lancé un appel à témoin ce week-end après la disparition d’Alexia Daval, une jeune femme de 29 ans, entre Gray-la-Ville et Mantoche. Partie pour faire son jogging, elle n'est jamais rentrée chez elle. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le procureur de la République de Vesoul.



- Jacques Sauvageot, figure de Mai 68 et ancien président de l'Unef, est mort le 28 octobre à l'âge de 74 ans.



- L'islamologue et théologien Tariq Ramadan, visé par deux récentes plaintes pour viol, a dénoncé sur sa page Facebook une "campagne de calomnie" enclenchée par ses "ennemis de toujours".



- Pour lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants doivent s'équiper d'une caisse anti-fraude. Les commerçants ont jusqu'au 1er janvier pour s'équiper de ces caisses enregistreuses sécurisées.



- Après avoir obtenu le droit de conduire, les Saoudiennes pourront assister à des événements sportifs dans trois stades du pays à partir de 2018.



- En Ligue 1, Lyon a pris la 3e place du classement en battant Metz 2-0. L'OM a dominé le LOSC 1-0 et Toulouse et Saint-Étienne ont fait match nul (0-0).



- Lewis Hamilton (Mercedes) est devenu champion du monde de Formule 1 pour la quatrième fois de sa carrière en terminant 9e du Grand Prix du Mexique, son rival l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) ne terminant que 4e.