publié le 30/10/2017 à 05:02

L'association Familles Rurales a publié une enquête sur les tarifs d'obsèques. Mal connues, les pratiques risquent de faire parler, comme l'explique le journaliste Arnaud Tousch. "Pour une inhumation, le devis le moins cher est à 860 euros. Pour la même prestation, il atteint dans une autre entreprise de pompes funèbres plus de 4.500 euros. Près de cinq fois plus."



Le constat est sensiblement le même pour les crémations, puisque le montant varie de 1 à 3. Cette enquête a été réalisée en août et septembre 2017, par des "clients mystères" qui ont demandé la même prestation à différentes entreprises de pompes funèbres. Ce sont les petites entreprises locales qui pratiquent les prix les plus attractifs.

Mais plus alarmant encore que la simple fluctuation des prix, "six devis sur dix en moyenne ne sont pas conformes et ne respectent pas les exigences réglementaires", ajoute le journaliste de RTL. "Très souvent les devis sont flous et ne font pas la différence entre les prestations obligatoires et optionnelles. Cela fait gonfler la note."



Les prestations optionnelles sont parfois appelées "frais de conservation" et couvrent un panel de choses très varié. L'association, à la suite de son enquête, a livré plusieurs conseils aux familles, soucieuse de faire baisser le prix des obsèques. En France, 600.000 décès surviennent chaque année.