publié le 14/11/2017 à 20:02

Emmanuel Macron a dévoilé ses mesures en faveur de la politique de la ville, mardi 14 novembre à Tourcoing (Nord). Le chef de l'État a notamment présenté un plan pour lutter contre les discriminations à l'embauche qui prévoit notamment de généraliser les testings, une pratique qui consiste à envoyer deux CV accompagnés qui ne diffèrent que par une caractéristique : la variable à tester. Tout mauvais comportement sera rendu public, a promis le Président.



Une généralisation qui s'avère "indispensable", selon Samuel Thomas, président de la Fédération nationale des Maisons des potes, qui rappelle que 83% des Français réclament des sanctions plus fermes à l'égard des discriminations au sein des entreprises. Or, "on ne peut pas souhaiter que les entreprises changent de comportement sans mettre en place des radars", plaide l'associatif.

Formation à la non-discrimination

La Maison des potes salue les progrès apportés par ce plan. En effet, le précédent gouvernement s'était déjà plongé dans cet épineux dossier, mais avait "avait fait le choix de ne pas donner le nom des entreprises épinglées". Samuel Thomas se réjouit également d'un éventuel retour du CV anonyme, une mesure "très efficace" qui fonctionne chez nos voisins allemands et belges.



Mais Samuel Thomas estime qu'il faut aller plus loin et plaide notamment pour la mise en place d'une formation à la non-discrimination à tous les recruteurs de plus de 300 salariés. Enfin, l'État a son rôle à jouer et doit montrer l'exemple en matière de lutte contre les discriminations. "Il y a encore beaucoup de travail à faire", conclut l'associatif.