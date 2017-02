Et si Angela Merkel perdait les élections fédérales de septembre prochain ? Ce n'est plus impossible

publié le 15/02/2017 à 12:24

Jusqu'à présent la victoire d'Angela Merkel (au pouvoir depuis douze ans), lors des élections fédérales du 24 septembre prochain, s'annonçait comme une formalité. Dans un monde où il n'y a plus beaucoup de certitudes, la défaite des sociaux-démocrates (la gauche allemande) était tenue pour acquise. La chancelière, bien qu’affaiblie par la crise des migrants de 2015, devait être réélue pour un quatrième mandat. Quatre années de plus.



Les choses sont beaucoup moins certaines depuis le 24 janvier dernier. Depuis que le patron du SPD, Sygmar Gabriel, qui devait perdre face à Angela Merkel, a jeté l’éponge. À la surprise générale, il a cédé sa place à Martin Schulz. Depuis, ce dernier fait des bonds dans les sondages. Les sociaux-démocrates allemands reprennent des couleurs, engrangent les adhésions et menacent à présent Angela Merkel qu’on croyait insubmersible.

Ex-alcoolique autodidacte

La toute première fois qu’on a entendu parler de Martin Schulz. C'était en 2003. Le jour où, au Parlement européen, celui était alors simple député allemand s’est attaqué à Silvio Berlusconi, en le pressant de questions. Hors de lui, le premier ministre italien l'a comparé à un "kapo" de camp de concentration nazi. Cette insulte et la réplique de l'Allemand ont révélé les talents d'orateur du bouillant Martin Schulz.

Neuf ans plus tard, Martin Schulz est élu président du parlement européen. "L'un des meilleurs présidents que Strasbourg ait connus", disent des députés tous bords. L'homme aurait pu être footballeur. Adolescent, il ne pensait qu’à ça. Mais une blessure a brisé sa carrière. Il aurait pu également être alcoolique. Il l'a été d'ailleurs jusqu'à 24 ans. Avant d’ouvrir une librairie près d’Aix-la-Chapelle, de lire et devenir polyglotte.



Amoureux de la France - il a une maison en Bretagne - et de l’Europe - il a fait toute sa carrière au Parlement européen -, Martin Schulz est plus connu en Europe qu'en Allemagne. Ce côté "page blanche" et sa biographie (ex-alcoolique autodidacte) lui donnent de vrais atouts. "Il a tout pour plaire aux Allemands", note Blandine Milcent, la correspondante de RTL à Berlin. Martin Schulz promet aux Allemands la justice sociale. Il a l’avantage de ne pas avoir gouverné au sein de la grande coalition d’Angela Merkel.

La "Shulzmania" gagne du terrain

Mais a-t-il réellement des chances de battre l'actuelle chancelière ? Il y a encore quelques jours, tous les observateurs vous auraient répondu "non, impensable". Mais la "Shulzmania" inattendue gagne du terrain de sondage en sondage. Le SPD était à 20% en janvier avant Schulz. Il a dépassé la barre des 30%, et est désormais au coude à coude avec la CDU de Merkel. Mieux : la cote de popularité de Schulz dépasse celle de Merkel.



Dans les kiosques cette semaine, le grand news-magazine allemand Spiegel titre "Va-t-elle tomber ?", avec un Schulz goguenard prêt à faire tomber une statue toute grise de Merkel. Angela Merkel, qui vient de dire qu’elle affrontait le scrutin le plus dur de sa carrière, est peut-être en train de mener la campagne de trop.