Alors que la vague de froid s'installe en France, le plus urgent est évidemment de mettre à l'abri toutes les personnes qui d'habitude dorment dehors.

Moscou-Paris. C'est le nom du grand froid que nous connaissons actuellement et ce n'est pas fini. Le gestionnaire du réseau électrique, RTE s'attend à des pics de consommation mercredi et jeudi. Le plus urgent est évidemment de mettre à l'abri toutes les personnes qui d'habitude dorment dehors. Les départements qui n'avaient pas encore déclenché le plan froid sont en train de le faire avec pour objectif de libérer des places supplémentaires pour que les SDF puissent se protéger des températures négatives.



Ouverture de gymnases, renforcement des maraudes: les associations qui viennent en aide aux sans-abri ont salué ce lundi 16 janvier les initiatives prises par les pouvoirs publics face à la vague de froid attendue cette semaine, tout en pointant le manque structurel de places d'hébergement à long terme.

À écouter également dans ce journal :

- François Hollande rappelle les valeurs fondamentales de la relation franco-américaine. Le président français s'adresse très clairement à Donald Trump après ses critiques sur l'Europe. "Je vous l'affirme ici : l'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle à a faire", a déclaré le président français. Autrement dit merci mais nous n'avons pas besoin de conseils.



- La France n'est pas le pays qui a accueilli le plus de réfugiés mais avec les guerres actuelles, notamment en Syrie, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté. En 2016, 227.000 titres de séjours ont été délivrés par le ministère de l'Intérieur soit une hausse de 4,6%.



- Peu importe le résultat de la primaire socialiste, Emmanuel Macron reste toujours loin devant selon les derniers sondages. Et si pour avoir une chance de gagner, le PS se désistait pour se rallier à l'ancien ministre ? L'idée fait son chemin et provoque de nombreuses discussions. Et donne le sourire au candidat d'En marche!