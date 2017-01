RTL MIDI

Météo : à quoi va ressembler la vague de froid qui arrive sur la France

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 16/01/2017 à 12:09

Vague de froid généralisée attendue cette semaine

Une vague de froid devait arriver peu à peu en début de semaine sur la quasi-totalité de la France, la première de cette ampleur depuis 2012, alors que le gouvernement a mis en place un "pilotage national quotidien".





Sous l'influence d'air froid venu du nord-est de l'Europe, les températures devraient plonger pour atteindre des niveaux inférieurs de "quatre à huit degrés" aux normales saisonnières, en particulier à partir de mardi, selon Météo France.



Le thermomètre devrait tomber à -11°C à Mulhouse, -9 dans le Massif central et à Strasbourg, -6 à Toulouse et -4 à Marseille.



"On n'est pas dans des températures exceptionnelles", souligne toutefois Patrick Galois, prévisionniste à Météo France. "On peut parler de vague de froid d'intensité modérée, d'un bon coup de froid."



Rien à voir avec les "vagues de froid historiques comme celles de février 1956 ou de janvier 1985", quand la température avait plongé à -19 à Toulouse, explique-t-il.



Le coup de froid ne devrait pas non plus avoir la même intensité que la dernière vague notable, en 2012, selon Météo France.



C'est cependant la première fois depuis cette date que le pays connaîtra "un froid aussi généralisé et peut-être durable", précise Emmanuel Demaël, également prévisionniste à Météo France.



Dès ce lundi, des gelées matinales sont attendues entre -4/-5 et 0 degrés dans le centre, l'Est et l'arrière-pays provençal.



Les deux départements de Corse ont été placés lundi en vigilance orange neige-verglas à partir de la fin d'après-midi. Entre 1 et 5 cm sont attendus sur le littoral, et 30 à 50 cm au-dessus de 600 m.



Un épisode neigeux maintient aussi le massif pyrénéen (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège) en alerte avec risque "très fort" d'avalanche au moins jusqu'à mardi matin. Ce type de situation se produit là en moyenne 1 à 2 fois tous les 2 ou 3 ans, selon l'organisme de la prévision.

