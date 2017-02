Le ministre de l'Intérieur a suspendu les fonctionnaires mis en examen après l'interpellation très violente d'un jeune homme jeudi 2 février.

Le ministre de l'Intérieur a suspendu dimanche 5 février les quatre policiers mis en examen après l'interpellation au cours de laquelle un jeune homme a été gravement blessé à coups de matraque à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Un policier a été mis en examen pour viol et ses trois collègues pour violences volontaires en réunion.



Les quatre hommes ont été placés sous contrôle judiciaire et trois d'entre eux se sont vus interdire par le juge d'exercer l'activité de fonctionnaire de police, avait indiqué le parquet de Bobigny. La scène de l'interpellation, filmée par la vidéosurveillance de la police municipale et des témoins, montre notamment un policier "porter un coup de matraque horizontal au niveau des fesses" du jeune homme, après que son "pantalon a glissé tout seul", selon cette source, qui explique ainsi la requalification des accusations en "violences volontaires".

