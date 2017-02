Météo France a émis une alerte de niveau 4 sur 5 sur la majorité des massifs montagneux français, en raison des dernières chutes de neige.

Crédit : AFP / GAIZKA IROZ Une intervention de la gendarmerie de montagne lors d'une avalanche en Haute-Savoie (photo illustration).

par Emeline Le Naour , Avec AFP publié le 05/02/2017 à 17:32

Météo-France a mis en garde dimanche après-midi contre un "fort" risque d'avalanche, de niveau 4 sur 5, sur la majorité des massifs montagneux français, en raison de l'abondance des dernières chutes de neige et de la fragilisation du manteau neigeux.



Dans les Alpes, où 30 à 50 cm de neige supplémentaires sont attendus ce dimanche dès 1.800 mètres d'altitude, l'épisode neigeux en cours fragilise progressivement le manteau. Il favorise le déclenchement d'avalanches de plaques au simple passage de skieur, et ce "dans la plupart des orientations". "Cette neige va être suivie ce dimanche soir et lundi 6 février par de nouveaux vents assez forts, orientés cette fois au nord", a ajouté Météo-France dans un communiqué.



En Corse, où "un vent d'ouest et de forte précipitations en cours ce dimanche font craindre de fortes accumulations de neige en altitude", le risque de déclenchement sera spontané et "persistera lundi". L'institut météorologique souligne qu'un risque "fort" est également de mise dans l'ouest de la chaîne des Pyrénées, où 30 à 60 cm de neige fraîche sont attendus d'ici ce lundi, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.



Les massifs culminant à basse altitude, comme le Cantal et le Massif Central, sont également concernés par le risque d'avalanche, et en particulier les reliefs "exposés aux vents forts et aux précipitations", précise Météo-France.