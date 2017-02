Interpellation à Aulnay-sous-Bois : un policier mis en examen pour viol

Les trois autres fonctionnaires ont été mis en examen pour violences volontaires, a annoncé le parquet de Bobigny.

Crédit : ERIC PIERMONT / AFP Un véhicule de la police nationale (illustration)

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 05/02/2017 à 20:44

Accusés de "viol en réunion" lors de l'interpellation d'un jeune homme jeudi 2 février à Aulnay-sous-Bois, quatre policiers ont été mis en examen ce dimanche 5 février, dont l'un pour viol, les trois autres pour violences volontaires, a annoncé le parquet de Bobigny.



La scène de l'interpellation, filmée par la vidéosurveillance de la police municipale et des témoins, montre notamment un policier "porter un coup de matraque horizontal au niveau des fesses" du jeune homme, après que son "pantalon a glissé tout seul", selon cette source, qui explique ainsi la requalification des accusations en "violences volontaires". Gravement blessé au niveau de la zone rectale, le jeune homme était toujours hospitalisé dimanche, après avoir été opéré. Il a déclaré que l'un des policiers lui avait introduit volontairement sa matraque dans l'anus. Ses blessures, également au niveau du visage et du crâne, mais surtout au niveau du rectum, ont entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours.



Le fonctionnaire mis en examen pour viol a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette mesure comporte notamment l'interdiction d'exercer l'activité de fonctionnaire de police et l'interdiction de paraître en Seine-Saint-Denis. Les trois autres mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction. Cette mesure comporte notamment l'interdiction d'exercer l'activité de fonctionnaire de police pour deux d'entre eux et l'interdiction de paraître à Aulnay-sous-Bois pour le dernier.