publié le 15/11/2017 à 20:27

Une affaire qui rappelle Mourir d'aimer, le film franco-italien réalisé par André Cayatte, sorti en 1971. Un professeur de mathématiques âgé de 31 ans a été suspendu et sera jugé le 27 novembre, pour avoir entretenu une relation de plusieurs mois avec l'une de ses élèves de 14 ans. L'homme enseignait au collège Fernand-Gregh de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne. "Il est possible qu'ils aient eu des relations sexuelles et je trouve cela choquant parce qu'il a deux fois son âge", témoigne une camarade de la jeune fille au micro de RTL.



C'est le 5 novembre que l'histoire du professeur et de son élève est révélée au grand jour, elle aura duré 8 mois. Il est aujourd'hui poursuivi pour corruption de mineur de moins de 15 ans et atteinte sexuelle par personne qui abuse de l'autorité conférée par sa fonction. Au départ, ils ne faisaient que discuter ensemble sur les réseaux sociaux.

Mais peu à peu ils se sont rapprochés et ont fini par se fréquenter physiquement. Alerté par des proches, le beau-père de la jeune fille a fini par forcer le professeur à se dénoncer à la police.

