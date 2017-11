publié le 15/11/2017 à 12:31

Disparition d'une grande anthropologue et d'une féministe. Françoise Héritier est décédée à l'âge de 84 ans, a-t-on appris ce mercredi 15 novembre. Disciple du maître Claude Levi-Strauss, à qui elle a succédé au Collège de France, auteure d'ouvrages pointus, Françoise Héritier a connu un immense succès populaire il y a cinq ans avec un petit livre, Le Sel de la vie, qui s'intéressait au petit plaisir du quotidien.



L'ethnologue avait récemment publié la suite de ce ouvrage intitulé Au gré des jours. Françoise Héritier était revenu sur son réjouissant succès sur RTL : "Mettre bout à bout tout ce qui fait le sel de la vie, a rencontré le sentiment du personnel universel. Chacun se disait 'moi aussi j'ai ressenti ça'. Je crois que c'est cela qui a fait le succès du livre".

Durant sa carrière, elle n'a cessé de déconstruire les idées reçues sur la différence entre femmes et hommes. Elle estimait nomment que les différences physiques pourraient ne pas être une donnée biologique originelle, mais "une différence construite".



"Françoise Héritier, que j'aimais tant, nous a quittés cette nuit. Au-delà de ma tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception: grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde. Elle était une amie. Elle était et restera un modèle", a indiqué l'éditrice Odile Jacob sur son compte Twitter.

