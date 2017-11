Commande d'Airbus : "Ils ont été très bons, depuis le départ", félicite un expert

publié le 15/11/2017 à 13:40

C'est la plus grosse commande jamais actée dans l'histoire de l'aéronautique. Airbus a signé la vente record de 430 avions moyens courrier à la société d'investissement américaine Indigo, pour quelque 42 milliards d'euros. L'annonce a été faite ce mercredi 15 novembre, et clôt le Salon aéronautique de Dubaï, qui avait pourtant mal commencé pour l'avionneur européen. Airbus n'a en effet pas concrétisé la vente d'une trentaine d'A380.



Le carnet de commandes d'Airbus est désormais plein pour les prochaines années, qui s'impose sur le marché des moyens-courriers, devançant Boeing. "C'est exceptionnel, c'est l'une des plus grandes commandes qu'ait faite Airbus, et même Boeing, explique Gérard Feldzer, spécialiste aéronautique (...). C'est une petite victoire dont il faut se féliciter".

Une vente qui "peut remonter Airbus vers le haut", ajoute l'expert et ancien pilote d'Air France, "parce que ce sont des avions qui sont vendus plus cher". Et d'ajouter : "ils ont été très bons, depuis le départ". Les avions vendus, de type Néo, consomment moins que les autres appareils, grâce à "des moteurs nouveaux, qui s'appellent des moteurs Leap - fabriqués par Safran et General Electric".



Cette commande XXL va également mettre à l'abri tout le groupe Airbus, pour "plusieurs dizaines d'années", commente Gérard Feldzer, avant de conclure : "Bravo Airbus".