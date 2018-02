et Stéphane Carpentier

C'est un accident rarissime. Deux hélicoptères, des Gazelles, d'une école de l'armée de Terre se sont écrasés ce matin dans le Var, au-dessus de Brignolles, probablement après être entrés en collision. Cinq militaires ont été tués. Les circonstances du drame ne sont pas connues pour le moment.



Les victimes de la catastrophe étaient tous des officiers, a déclaré une source proche de l’enquête, confiée au parquet de Marseille et menée par la section de recherches de la gendarmerie de l’air.

Après la catastrophe, le président Emmanuel Macron a exprimé sa "grande émotion" concernant "la mort de cinq pilotes d’hélicoptères de l’armée de terre, à la suite d’un accident lors d’un vol d’entraînement dans la région du Luc-en-Provence dans le Var".

La ministre des armées, Florence Parly, a elle aussi fait part de sa "très vive émotion" sur Twitter, et annoncé qu’elle se rendra sur place dans l’après-midi.

Faits divers - Quatre migrants érythréens âgés de 16 à 18 ans sont entre la vie et la mort après de violents affrontements à Calais. Sur place, Gérard Collomb a annoncé le déploiement de 80 CRS supplémentaires.



International - Au moins 90 migrants, en majorité Pakistanais, pourraient avoir péri lors du naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes aujourd'hui.



Justice - Tariq Ramadan, visé par deux plaintes pour viol, va être présenté à un juge cet après-midi en vue d'une possible mise en examen.



Fonction publique - Le gouvernement qui planche sur la réforme de l'État envisage d'appliquer au secteur public des méthodes du privé, comme la rémunération au mérite. Et surtout, pour atteindre les 120.000 suppressions de postes promises pendant la campagne d'Emmanuel Macron, le gouvernement envisage des plans de départs volontaires.

