publié le 03/02/2018

Un homme de 28 ans a été arrêté par la police italienne ce samedi 3 février après avoir ouvert le feu à Macerata (région des Marches), depuis une voiture. La fusillade a fait six blessés, dont quatre graves. La police italienne a expliqué dans un tweet que les victimes étaient "de nationalité étrangère". Les médias italiens ont identifié le jeune homme comme étant Lucas Traini, ancien candidat à des élections administratives pour la Ligue du Nord, un parti souverainiste anti-immigration et anti-européen.



D'après les témoignages recueillis par les médias italiens, l'homme au crâne rasé portait une écharpe tricolore, a fait un salut fasciste après être sorti de son véhicule, et a crié "Viva Italia !" avant d'ouvrir le feu sur les passants. Il a été arrêté sans difficulté par les policiers alors qu'il se trouvait près du monument aux morts de la ville.

#Macerata i feriti accertati sono di nazionalità straniera. Subito soccorsi sono ora in ospedale pic.twitter.com/T9Afnp1aWo — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 février 2018

Cette fusillade intervient deux jours seulement après un fait divers qui a particulièrement choqué la ville de Macerata. Un demandeur d'asile et dealer de drogue a été arrêté jeudi 1er février : il est soupçonné d'avoir tué une Italienne de 18 ans, dont le corps démembré a été retrouvé dissimulé dans deux valises. Les vêtements de la jeune femme et un couteau couvert de traces de sang ont été découverts à son domicile par les policiers. Les forces de l'ordre n'ont pour l'instant établi aucun lien entre les deux affaires.