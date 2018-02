et Bénédicte Tassart

publié le 02/02/2018 à 19:01

C'est l'un des plus graves accidents militaires en France depuis plusieurs années. Ce vendredi 2 février, deux hélicoptères de l'armée de terre française se sont crashés sur la commune de Carcès, à 60 kilomètres de Saint-Tropez. L'enquête sera sans doute assez longue. Les enquêteurs spécialisés de la section de recherche de la gendarmerie de l'air seront sans doute à pied d'oeuvre tout le week-end pour étudier, sur le terrain, les débris des deux hélicoptères, dont un a été calciné.



Ces appareils ne sont pas équipés de boîtes noires, d'enregistreurs de vol. Les enquêteurs comptent aussi sur les quelques témoignages qu'ils ont pu recueillir dans cette zone peu habitée, car il n'y a pas eu d'appel de détresse, ni d'échange avec la tour de contrôle. Il semblerait tout de même que la piste d'une collision entre les deux hélicoptères soit privilégiée car ils ont été retrouvés à 600 mètres l'un de l'autre. Reste à déterminer les causes de cette collision : faute humaine ou panne technique ? Sur la base c'est la stupeur, un tel accident mortel est extrêmement rare. Les familles des trois instructeurs vivaient ici.

La ministre des Armées Florence Parly s'est rendue sur place et a tenu à leur rendre hommage : "Les familles, les proches, savent qu'elles peuvent compter sur l'engagement du ministère des Armées tout entier, de l'armée de terre, sur mon engagement pour être dans la durée à leur côté et les accompagner dans cette terrible épreuve", a-t-elle déclaré. Ce drame touche également la population alentour. Elle a l'habitude de voir voler ces hélicoptères qui, après le drame, sont restés cloués au sol.

À écouter également dans ce journal :

- Le groupe Quiksilver confirme le décès de son patron, porté disparu en mer depuis trois jours. Son corps n'a pas été retrouvé et les recherches ont été abandonnées.



- L'islamologue Tariq Ramadan est dans le bureau du juge. Il est visé par deux plaintes pour viol.



- Depuis ces 24 dernières heures, le niveau de la Seine a remonté près de Rouen mais aussi en Seine-et-Marne. La lassitude s'installe chez les habitants.



- Le RER C restera fermé dans Paris intra-muros jusqu'au samedi 10 février au moins.



- Le patron de Lactalis adresse pour la première fois ses excuses. Emmanuel Besnier a publié une lettre ouverte aux familles des victimes.



- Les métallurgistes de Saint-Saulve ont décidé de reprendre le travail lundi 5 février après un accord trouvé avec Bercy.



- Le projet du gouvernement pour la fonction publique suscite beaucoup d'interrogations. À la Roche-sur-Yon, en Vendée, on applaudit ce projet de la rémunération au mérite.



- Depuis quelques heures, les citoyens peuvent poser par écrit leurs questions aux parlementaires. Deux d'entre elles seront sélectionnées chaque mois.



- La France a mal débuté son match contre les Pays-Bas à la Coupe Davis.



- Marseille reçoit Metz ce vendredi 2 février.