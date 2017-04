publié le 02/04/2017 à 18:50

Des larmes de tristesse mais aussi de colère, dans l'après-midi du 2 avril à Auneuil, dans l'Oise, près de Beauvais. C'est là, le 21 mars dernier, que la petite Alicia a vécu un véritable calvaire. Alors que la fillette de trois ans jouait dehors avec sa grande sœur, une voisine âgée de 37 ans était sortie avec une bouteille d'alcool à la main. Elle l'avait aspergée avant d'y mettre le feu. La maman d'Alicia, arrivée très vite, avait elle aussi été gravement brûlée. Depuis, elle sont toutes deux hospitalisées. Plus d'un millier de personnes ont rendu hommage à Alicia et sa maman en ce dimanche après-midi lors d'une marche de soutien.



La journaliste Marion Ferrere, présente sur les lieux, a recueilli plusieurs témoignages : "On essaye d'expliquer aux enfants, mais nous-mêmes sommes un peu abasourdis par ça", admet l'une des personnes présentes. En tête du cortège se trouvait la famille d'Alicia. Sa grand-mère, son beau-père mais aussi sa grande sœur, témoin de l'agression il y a une dizaine de jours. Trop émus, ils étaient incapables de prendre la parole. À la fin de la marche, ils ont partagé un émouvant moment de recueillement avec les personnes présentes. De longs applaudissements ont clos le rassemblement. Le pronostic vital de l'enfant reste engagé. Quant à l'auteure de cet acte, une femme dépressive, elle est toujours en détention provisoire.

À écouter également dans ce journal

- À Paris, un nouveau rassemblement a eu lieu dans l'après-midi du 2 avril pour exiger "justice et vérité" après la mort d'un père de famille chinois tué par un policier. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la République.

- Un homme de 21 ans arrêté mardi à Asnières, en banlieue parisienne, a été mis en examen et écroué le 2 avril dans le cadre d'une enquête sur la constitution d'un groupe djihadiste.



- Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient tous les deux en meeting le 2 avril, l'une à Bordeaux et l'autre à Châteauroux. Marine Le Pen s'en est principalement prise aux médias avant d'aborder des thèmes qu'elle évoque rarement, tels que l'environnement ou l'apprentissage. Jean-Luc Mélenchon, gonflé à bloc par sa remontée dans les sondages, se dit quant à lui prêt à gouverner.



- À Marseille, les éboueurs reprennent le travail. Ils étaient en grève depuis 13 jours. La collecte des déchets a repris le 2 avril. Il semble que Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville, ait donné des garanties sur de meilleurs salaires.



- Dernière mesure en date annoncée par le gouvernement pour tenter de mettre un terme à l'épidémie de grippe aviaire. À partir du 17 avril et jusqu'au 28 mai, un vide sanitaire sera obligatoire dans les élevages de canards de près de 1.200 communes du sud-ouest : tous les bâtiments vont devoir être désinfectés.