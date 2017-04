Paris : la communauté chinoise exige "justice" après la mort de Liu Shaoyao

Dimanche 2 avril place de la République à Paris, les manifestants demandent "justice" et "vérité" après la mort de Liu Shaoyao

et AFP

publié le 02/04/2017 à 18:13

"J'aime la France", mais aussi "Vérité, justice, dignité" : nombreuses banderoles parsemaient la place de la République, à Paris, ce dimanche 2 avril. Des manifestants, majoritairement issus de la communauté chinoise, se sont rassemblés pour demander "paix" et "justice", "contre la violence". Roses blanches à la main, ils assistaient ) ce "rassemblement de recueillement" à l'appel de plusieurs associations de la communauté chinoise, en réaction au décès de Liu Shaoyao, Chinois de 56 ans tué le dimanche 26 mars à son domicile du XIXe arrondissement par le tir d'un policier.



Le rassemblement a commencé avec une minute de silence au pied de la statue de la République, où avait été tendue une banderole "Police assassin, on veut la justice" et la photo de Liu Shaoyao. Depuis le décès de ce dernier, une série de rassemblements avaient déjà eu lieu pour protester contre les violences policières, dont certains émaillés d'incidents.

Une communauté asiatique qui se sent prise pour cible

"Nous voulons faire pression et soutenir la famille pour rétablir la vérité et lutter contre les violences policières", a expliqué dimanche Sacha Lin Jung, de l'association Chinois résidant en France, qui a coorganisé le rassemblement. Dans la foule, Chen Hui, 21 ans, a dit être venu "pour ne pas être le prochain à être tué par un policier", car il a le sentiment que la communauté asiatique est la "cible" de violences.

Liu Shaoyao a été tué par le tir d'un policier alors que, selon la police, il agressait avec des ciseaux un autre agent. Une version contestée par la famille qui affirme que le quinquagénaire coupait des poissons avec des ciseaux. Pékin a publiquement demandé que la lumière soit faite sur les circonstances du décès. Une enquête a été ouverte par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices".