publié le 02/04/2017 à 16:08

"Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses." Avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter son programme, dimanche 2 avril, à son auditoire, Marine Le Pen s'est lancée dans une longue invective contre les médias. Si ses deux principaux adversaires dans la campagne présidentielle, Emmanuel Macron et François Fillon, ont également eu droit à des piques bien senties, les médias et "leurs flèches venimeuses" en ont pris une nouvelle fois pour leur grade.



Tandis que le meeting de Marine Le Pen était diffusé en direct sur CNews comme sur BFMTV, la candidate a attaqué ce qu'elle estime être le manque de partialité des éditorialistes de l'une des deux chaînes. "Certaines chaînes - BFMTV surement - le feront commenter par un plateau d'éditorialistes dont ils savent très bien qu'ils sont des militants de longue date contre nous, contre les électeurs patriotes", a lancé la candidate du Front national. "Ils ne savent faire que cela dès que j'ouvre la bouche".

La veille, le vice-président du FN, Florian Philippot, attaquait le présentateur Laurent Ruquier sur son militantisme anti-FN, dont ce dernier a rétorqué qu'il était flatté. À près d'un mois de l'issue de la présidentielle, le credo du FN contre les médias semble convaincre les foules présentes aux meetings de la candidate, qui ont passablement hué, ce 2 avril encore, la presse décriée par Marine Le Pen.