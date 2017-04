VIDÉO - L'impressionnant naufrage d'un voilier en Californie

Sailboat Capsized into Redondo Beach Pier in California

publié le 02/04/2017 à 17:57

Une mer agitée, des vents violents et quatre personnes sur un voilier : le scénario ne pouvait pas connaître beaucoup d'issues. Jeudi 30 mars, quatre navigateurs ont été secourus dans les eaux de Redondo Beach, en Californie, après qu'une vague ait projeté leur embarcation contre les colonnes de bois de la jetée. Vers 19 heures, des secouristes du Los Angeles County Fire Department ont été dispatchés dans la zone pour venir en aide aux quatre victimes, comme le rapporte le Los Angeles Times.



Les blessures des quatre personnes ont été traitées par les pompiers de Redondo Beach, qui les ont transportées à l'hôpital. Selon Associated Press, le capitaine souffre d'une épaule disloquée, tandis qu'un autre navigateur se plaignait de douleurs au dos. Un troisième homme et une femme ont été traités sur la plage et ont pu repartir. "Ils ne parlaient pas beaucoup, et on voyait à leurs visages qu'ils avaient vécu une forte expérience", affirme Rob Rappaport, un chef de division du service d'incendies de Redondo Beach.