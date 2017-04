Saône-et-Loire : un grave accident de la route à Montcenis fait 6 morts

publié le 02/04/2017 à 08:22

Deux véhicules sont entrés en collision frontale sur la route départementale 680, au niveau de Montcenis, près du Creusot dans la nuit du 1er au 2 avril. L'accident a eu lieu aux alentours de 23 heures. Six individus, âgés de 20 à 30 ans sont décédés, cinq hommes et une jeune femme. L'un des passagers, dans un état grave, est décédé des suites de ses blessures dimanche aux alentours d'une heure du matin, selon les indications du sous-préfet d'Autun Éric Boncourt, qui s'est rendu sur les lieux du drame peu de temps après l'accident. Celui-ci a également précisé qu'une septième victime a été grièvement blessée, considérée comme "urgence absolue".



En janvier dernier, le département avait été endeuillé par un autre accident, celui d'un car. Les faits s'étaient déroulés sur la route nationale 79, au niveau du viaduc de Charolles. L'accident avait fait quatre victimes, tous ressortissants portugais, et quelque 28 blessés. Une sortie de route du car en raison du verglas avait été évoquée comme cause probable de l'accident.