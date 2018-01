publié le 24/01/2018 à 18:46

La crise des prisons tourne au bras de fer. Comme RTL le révélait mercredi 24 janvier dans l'après-midi, l'administration pénitentiaire réclame des sanctions contre les grévistes. Voilà dix jours que les surveillants multiplient les opérations de blocage. Ces derniers réclament plus de sécurité et de meilleurs salaires. Mais les négociations avec le gouvernement ont tourné court, mardi 23 janvier.



Jusqu'ici, l'administration a toléré les entorses faites à l'interdiction du droit de grève des gardiens de prison. C'est désormais terminé. L'État estime que les surveillants ont franchi la ligne rouge. En cause, l'arrêt brutal des négociations et le blocage total des couloirs de prison.

Ce mercredi matin, le directeur de la pénitentiaire a donc durci le ton en adressant un courrier aux 188 chefs d'établissement dans lequel il leur demande d'appliquer à la lettre le barème légal. Chaque journée de grève effectuée depuis samedi 20 janvier sera retenue sur le salaire final des surveillants. Des sanctions, qui vont de 5 à 15 jours de mise à pied avec sursis, seront également prises.

À écouter également dans ce journal :

- "France is back", "la France est de retour", a lancé mercredi 24 janvier Emmanuel Macron aux grands patrons et dirigeants politiques réunis à Davos, où il a assuré le service après-vente de ses réformes. "Il était interdit d'échouer en France et interdit de réussir", a estimé le président français dans un discours au Forum économique mondial, lui qui veut encourager au contraire à "prendre des risques".



- Chômage : après un net recul en 2016, le nombre de chômeurs a baissé de 15.700 personnes (-0,5%) en 2017, pour s'établir à 3,45 millions en fin d'année en métropole, a annoncé mercredi 24 janvier le ministère du Travail.



- Baccalauréat : le rapport sur la réforme du bac, promise par Emmanuel Macron pour une mise en œuvre en 2021, propose d'instaurer cinq épreuves finales dont un grand oral, le reste étant évalué en contrôle continu ou via des épreuves ponctuelles. Cette réforme, si elle voit le jour, prévoit aussi la disparition des filières L, ES et S, qui seraient remplacées par un système de majeures et de mineures, et la fin de l'oral de rattrapage, selon le rapport publié mercredi.



- Justice : la tension est maximale au premier jour du procès de Jawad Bendaoud, jugé pour avoir hébergé le cerveau des attentats du 13 novembre 2015. L'homme a toujours juré qu'il ne savait rien. Le procès doit durer trois semaines.



- Paris : le niveau de la Seine continue d'augmenter et pourrait atteindre dans la capitale un pic de 6,20 mètres samedi 27 janvier, a déclaré mercredi le préfet de police Michel Delpuech, assurant que tous les services et opérateurs concernés étaient "mobilisés" et "vigilants".



- Corse : L'État ne propose pas aux nationalistes corses "une discussion" mais "une capitulation", a dénoncé mardi 23 janvier le leader autonomiste Gilles Simeoni, après avoir été reçu en début de semaine par Edouard Philippe et Gérard Larcher.