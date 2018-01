publié le 24/01/2018 à 18:00

Pour la dernière publication mensuelle des chiffres du chômage (elles seront trimestrielles par la suite, ndlr), le gouvernement finit par une bonne note. Après une forte baisse au mois de novembre, l'année 2017 se termine par une très légère baisse. Ainsi, à la fin du mois décembre, Pôle Emploi comptabilisait 2.700 inscrits en moins, dans la catégorie A.



Cela représente une baisse mensuelle de 0,1%. Sur une période plus longue, le chômage poursuit sa baisse. Il a ainsi diminué de 0,7% sur les trois mois et de 0,5% sur un an. Au final, fin décembre, la France métropolitaine comptait au total 3.451.400 personnes sans emploi et tenues d'entreprendre des recherches.

Sur l'ensemble des catégories (A, B, C, D, E), le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine s'élève à 6.278.000. Un chiffre en hausse de 0,1% par rapport au mois précédent et 0,8% par rapport à l'année précédente.

La jeune génération en profite

Si le chômage chez les moins de 25 ans est reparti à la hausse ces dernières semaines (+1,3%), les chiffres n'en restent pas moins extrêmement favorables sur les douze derniers mois de l'année (-3,5%).



Un constat similaire également chez les 25-49 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi en baisse de 0,4% par rapport au mois de novembre et de 0,6% par rapport à l'année dernière. À l'inverse, sur ces mêmes périodes, les plus de 50 ans sont respectivement en baisse de 0,1% sur un mois mais en hausse de 1,6% sur l'année.



La région Grand Est, le bon élève

D'un point de vue régional, le Grand Est fait office de bon élève avec la baisse la plus remarquable du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Sur les trois derniers mois de l'année, la région enregistre ainsi une baisse de 2,2%, devant la Bourgogne-Franche-Comte (-1,3%) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (-1,1%).



En bas de classement, la Corse est très largement distancée. Si la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côtes d'Azur restent stables sur cette même période, l'Île de Beauté est la seule à afficher un bilan négatif avec une hausse de 2,9% sur les trois derniers mois.