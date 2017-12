publié le 11/12/2017 à 11:28

La France connaît des conditions météorologiques particulièrement exécrables ce lundi 11 décembre. Trente-deux départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour une multiplication de phénomènes : vent, pluie-inondation, avalanches, neige-verglas et vagues-submersion. Cette vigilance devrait prendre fin mardi, vers 17 heures, selon l'institut météorologique.



Les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Cher, la Corse-du-Sud, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, la Maine-et-Loire, le Nord, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, la Vendée et la Vienne.

Carte vigilance météo du 11/12 à 11h Crédit : Météo France

La tempête Ana qui arrive sur la côté atlantique a déjà eu des répercutions sur plusieurs départements. Les vents violents ont privé 120.000 foyers, selon un dernier décompte d'Enedis, le gestionnaire du réseau effectué lundi dans la matinée.

Les Pays de la Loire sont la région la plus touchée avec 90.000 foyers privés de courant, devant la région Centre-Val de Loire (30.000). En Vendée, les rafales ont approché les 140 à 150 km/h. De fait, les transports scolaires ont été suspendus et le pont de Noirmoutier fermé à la circulation, a annoncé la préfecture.

Neige et précipitations

Touchant en premier lieu les côtes atlantiques, les rafales vont se propager petit à petit sur la région Centre et le nord du Massif Central. Les départements voisins de la vallée du Rhône ne seront pas épargnés. Face à Ana, les côtes de la Gironde et des Landes ont aussi été placées en alerte orange "vagues-submersion", "de fortes vagues justifiant une vigilance toute particulière".



Les massifs alpins sont placés en alerte orange avalanches, un risque renforcé par "les vents forts en altitude". Au-dessus de 2.000 mètres, les quantités de neige fraîche sont supérieures à un mètre (et jusqu'à 1,60 m localement) dans les massifs des Alpes du Sud, et de l'ordre d'un mètre en Haute-Savoie, dans l'Isère et en Savoie.



En fin de matinée, la neige va également toucher le Nord et le Pas-de-Calais, placés en alerte neige et verglas. Le Sud-est et la Corse du Sud vont souffrir de précipitations abondantes. Tout le bassin méditerranéen est lui sous le coup d'une alerte "vagues-submersion".