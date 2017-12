et Christelle Rebière

publié le 11/12/2017 à 13:46

Vingt-quatre départements sont placés en vigilance orange lundi 11 décembre. La France est touchée par différents phénomènes : vent, pluie-inondation, avalanches, neige-verglas et vagues-submersion. À midi, 120.000 foyers étaient toujours privés d'électricité, notamment dans l'Ouest de la France. "Ça a soufflé plus que ce que l'on avait anticipé et imaginé", explique Régis Le Drezen, Directeur territorial Enedis Vendée.



À la mi-journée, les Pays de la Loire étaient particulièrement touchés avec 48.000 clients sans courant, "avec un pic qui a été atteint en milieu de matinée avec 90.000 clients", précise Régis Le Drezen.

Les équipes d'Enedis peuvent désormais intervenir face à un affaiblissement des vents. Ces dernières ont localisé les pannes, sécurisé les lieux où des câbles avaient chuté et doivent maintenant "réalimenter en électricité le plus rapidement un maximum de clients". La situation devrait être rapidement de retour à la normale.