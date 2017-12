Des agents de police sécurisant le Port Authority Bus Terminal après une explosion, à New York le 11 décembre 2017

publié le 11/12/2017 à 14:53

L'évacuation de la gare routière de Manhattan a été ordonnée, lundi 11 décembre, après qu'une explosion d'origine inconnue a eu lieu à proximité de la 42e rue et de la 8e Avenue, non loin de Times Square.



Quelques instants plus tard, un suspect a été arrêté. Selon la police locale, cet homme serait la seule personne blessée. Selon plusieurs médias, l'explosion a été provoquée par une bombe artisanale.

La détonation s'est produite à proximité de la gare routière Port Authority, en pleine heure de pointe. Les stations de métro passant par là ont, elles aussi, été évacuées. Le président Donald Trump a été immédiatement informé à indiqué la Maison Blanche.

