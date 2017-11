Le journal de 18h : Macron en nazi, une "grosse connerie", dit Gérard Filoche

publié le 18/11/2017 à 19:34

Gérard Filoche, proche de l'exclusion du PS ? Figure du parti, l'homme politique est visé par une procédure d'exclusion. Vendredi 17 novembre au soir, Gérard Filoche a lancé une vaste polémique en postant sur Twitter un photomontage issu d'un site d'extrême droite. L'image représente Emmanuel Macron, un brassard rouge et blanc évoquant le drapeau nazi - la croix gammée ayant été remplacée par le symbole du dollar -, dominant la Terre.



Entouré de deux drapeaux, celui des États-Unis et de l'Israël, le chef de l'État se tient entre Patrick Drahi, PDG d'Altice, le baron Jacob Rothschild et l'écrivain Jacques Attali. Au centre, on peut lire ce slogan : "En Marche vers le chaos mondial". Un tweet que Gérard Filoche a retiré, mais le mal était fait. "Je n'envisage pas une seule seconde que cette procédure aboutisse (...). J'ai dit que c'était une grosse connerie, se défend Gérard Filoche au micro de RTL. Je me suis excusé".

Le ténor du PS dit ne pas comprendre les conséquences de ce tweet. "J'ai aucune trace de racisme ou d'antisémitisme. Je milite depuis cinquante ans à gauche", explique Gérard Filoche. Au sujet de la procédure d'exclusion lancée contre lui, il s'agace : "c'est une comédie, une mise en scène".

À écouter également dans ce journal :

- Chritophe Castaner a été désigné pour trois ans comme patron de La République en Marche, à la quasi-unanimité.



- Saad Hariri a été reçu ce samedi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le premier ministre démissionnaire devrait rentrer au Liban pour la fête nationale, le 22 novembre.



- Le monde de la mode vient de perdre l'un de ses plus grands créateurs : Azzedine Alaïa est décédé à Paris, ce samedi, à 77 ans.



- Johnny Hallyday est rentré à son domicile, après une semaine d'hospitalisation. Le chanteur lutte depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon.



- Un violent incendie s'est déclenché dans une cité HLM à Aubervilliers cet après-midi, où les pompiers ont pu sauver une dizaine de personnes.



- Des pompiers, venus éteindre un feu à Compiègne, ont été victimes de jets de pierres et de canettes.