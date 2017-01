Arnaud Montebourg a un soutien supplémentaire à quelques jours du premier tour de la primaire de la gauche.

16/01/2017

Aspirant à participer à la primaire de la gauche, sa candidature n'avait pas été retenue par la Haute autorité. Gérard Filoche annonce, ce lundi 16 janvier, qu'il soutient Arnaud Montebourg. "Après beaucoup de réflexions, après avoir hésité entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, j'ai finalement choisi Arnaud Montebourg", indique-t-il sur BFMTV.



L'ancien inspecteur du travail explique son choix : "Il a dit que c'était le candidat de la feuille de paie, moi je suis le candidat pour un salaire pour tous et pour la redistribution des richesses. Je suis pour affronter les puissants et c'est ce qu'il dit aussi". Mais Gérard Filoche ne cache pas son but : "Écarter Manuel Valls dès le premier tour". "Si on avait un choix entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg au second tour, ce serait bien mieux pour toute la gauche, car à ce moment-là on pourrait faire un accord avec toute la gauche, ajoute-t-il. Le 30 janvier, celui des deux qui gagne, il appelle Yannick Jadot, il appelle Jean-Luc Mélenchon et il dit : 'On se réunit pour faire un programme commun de gouvernement'".



Gérard Filoche mise aussi sur Jean-Luc Mélenchon et prédit que "face à une offre de discussion pour un programme de gouvernement, il viendra discuter". Autre candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron ne reçoit pas le même enthousiasme de la part du soutien d'Arnaud Montebourg. "C'est une variante de la droite", assène-t-il.