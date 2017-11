publié le 06/11/2017 à 18:43

Les supporters de Lyon et de Saint-Étienne viennent peut-être de vivre leur dernier derby en tribune. Le préfet de la Loire envisage d'interdire à nouveau la présence de visiteurs pour ces matches. "Depuis trois ans, ces derbies se déroulaient sans supporter de l'équipe visiteuse à Geoffroy-Guichard. J'avais été compréhensif en acceptant (dimanche) la venue de 850 supporters de l'Olympique lyonnais, croyant que tout le monde avait compris le message. Je me sens trahi". "On risque de renouer avec la tradition des rencontres sans supporter visiteur", conclut le préfet.



La Ligue condamne les incidents d'hier soir, et la commission de discipline va ouvrir une instruction. La rencontre à Geoffroy Guichard a été marquée par de multiples incidents avec, en point d'orgue, la fanfaronnade du Lyonnais Nabil Fekir exhibant son maillot sous le nez des Stéphanois qui ont alors envahi le terrain.

À écouter également dans ce journal

- Au Texas, au lendemain d'une tuerie qui a fait 26 morts, l'enquête avance. Le tireur se serait suicidé après avoir ouvert le feu dans une église. Un responsable de la police a également indiqué que l'homme de 26 ans aurait agi en raison d'un différend familiale.

- L'enquête sur la mort d'Alexia Daval s'annonce délicate. La jeune femme, retrouvée morte en Haute-Saône, a été violentée, mais on ignore s'il y a eu viol. De même, on apprend qu'elle est probablement morte étranglée, mais sans certitude.



- Aux Antilles, deux mois après le passage de l'ouragan Irma, c'était jour de rentrée, aujourd'hui. Le premier ministre Édouard Philippe était présent à Saint-Martin pour la reprise des cours, accompagné du ministre de l'Éducation et de la ministre des Outre-Mer.



- Pierre Joxe accusé d'agression sexuelle dénonce un tissu de contre-vérités et demande des excuses publiques. L'ancien ministre Mitterrandien a été accusé par l'écrivain Ariane Fornia qui a décrit des gestes déplacés lors d'un spectacle à l'Opéra Bastille, en 2010.



- Le Goncourt 2017 a été attribué à Éric Vuillard. L'écrivain est récompensé pour son roman À l'ordre du jour paru chez Actes Sud. Le Prix Renaudot a été attribué à Olivier Guez pour La disparition de Joseph Mengele chez Grasset, un livre qui raconte les dernières années du médecin tortionnaire d'Auschwitz.