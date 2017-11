Fusillade au Texas : le tireur aurait agi pour des raisons "familiales"

Les autorités interrogent un résident alors qu'ils poursuivent leur enquête sur la fusillade à la First Baptist Church du 6 novembre 2017 à Sutherland Springs, au Texas.

et AFP

publié le 06/11/2017 à 18:05

L'auteur de la tuerie de 26 personnes dans une petite église d'un village texan dimanche 5 novembre aurait agi suite à un "différend familial", a déclaré Freeman Martin, un responsable des forces de l'ordre du Texas. Il s'agit de la pire tuerie de l'histoire de cet État du Sud et de l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne aux Etats-Unis.



"Il y avait un différend dans cette famille", a indiqué Freeman Martin, expliquant que la belle-mère du tireur, Devin Patrick Kelley, fréquentait cette église. Cet ex-caporal de l'armée de l'air avait déjà été jugé dans une cour martiale en 2012 pour violences contre son épouse et son enfant.

Aucun membre de la belle-famille du tireur n'était toute fois présent dimanche à la First Baptist Church de Sutherland Springs, petite église en bois comme il en existe partout aux États-Unis, a indiqué plus tôt le shérif du comté, Joe Tackitt. "Nous ne savons pas pourquoi il est venu ce jour là", a-t-il ajouté.