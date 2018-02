publié le 02/02/2018 à 11:27

La décrue de la Seine n'est pas un long fleuve tranquille. Météo France maintient onze départements en vigilance orange "inondation" ce vendredi 2 février en raison de "crues importantes sur le bassin de la Seine et ses affluents". Les départements concernés sont Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, l'Eure, la Marne et l'Aube.



Le mois de janvier a été marqué par une crue importante de la Seine et de certains de ses affluents, parmi lesquels la Marne ou le Loing. Si cette crue n'a pas atteint les niveaux de 2016, elle a causé de nombreux dégâts et parfois contraint les sinistrés à quitter leurs domiciles.

La crue n'est pas terminée et Météo France répète ses consignes de sécurité. "Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place, fait savoir l'institut météorologique. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée des eaux."

Météo France fait état ce vendredi 2 février de "crues importantes sur le bassin de la Seine et ses affluents", 11 départements en vigilance orange Crédit : Météo France