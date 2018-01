Selon Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez est "vraiment très très à droite"

Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez bénéficie du soutien, en coulisses, de Nicolas Sarkozy. Face aux tensions présentes au sein des Républicains, l'ancien président de la République confiait à des jeunes du parti que l'"on peut se déchirer parfois en politique comme des chiens, mais on a pour obligation de toujours chasser en meute. C'est mon histoire politique. On la droit d'être en désaccord avec Laurent (Wauquiez ndlr). Dans ce cas, on se présente aux élections face à lui".



Mais selon Le Canard Enchaîné de ce mercredi 31 janvier, Nicolas Sarkozy aurait ajouté à propos du président des Républicains : "C'est le meilleur, mais il est vraiment très très à droite".

En effet, sa ligne politique est source de division au sein du parti. Dernier couac en date : l'enquête en cours sur des accusations de viol à l'encontre de Gérald Darmanin qui sème la zizanie. Au centre du débat : la démission ou non du ministre des Comptes publics. Et cela malgré la ligne annoncée par Laurent Wauquiez qui a du rappeler que l'appel à la démission est la position des Républicains.



Le président des Républicains ne semble pas bénéficier de son soutien sur cette bataille. Selon une information du Figaro, l'ancien président de la République a "témoigné de son amitié et de son affection" à Gérald Darmanin.