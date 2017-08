publié le 16/08/2017 à 19:44

C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Elle est en passe d'être tenue. Ce mercredi 16 août, dans les colonnes du Figaro, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé le retour de la police de proximité d'ici la fin de l'année.

Elle était un symbole de la politique sécuritaire de Lionel Jospin, mais cette police de proximité avait été enterrée sous Nicolas Sarkozy. Le candidat Macron avait déclaré pendant la campagne vouloir la "construire avec les élus de terrain, avec la population et l'ensemble des acteurs les solutions de sécurité".

À Rillieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, cette annonce est accueillie favorablement : "Ce serait très bien", "Je pense que c'est une bonne chose", "Ça réinstaure un dialogue", entend-on au pieds des tours HLM. Pour la responsable de la police municipale locale, un renfort de la police nationale serait le bienvenu. "Plus on a du 'bleu' sur le terrain, plus on fait chuter délinquance et incivilité", rappelle-t-elle.



À écouter également dans ce journal :

Sept-Sorts : l'émotion est toujours vive dans la ville de Seine-et-Marne. De nombreux habitants de la commune viennent rendre hommage aux victimes, devant la pizzeria où une adolescente de 13 ans a péri. Le conducteur a été reconnu pénalement responsable de son acte.

Thyroïde : les malades s'alarment car la nouvelle formule du médicament Levotirox provoque d'importants effets indésirables : fatigue, migraines et même des chutes des cheveux.



Football : l'OGC Nice se déplace à Naples ce mercredi 16 août dans la soirée, en barrage aller de la Ligue des champions.



Elvis Presley : 40 ans après sa disparition, le King fait toujours recette.