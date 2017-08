Qui est Éric Morvan, le futur directeur général de la police nationale ?

et Amélie James

publié le 02/08/2017 à 10:47

Il connaît déjà parfaitement les arcanes du pouvoir. À 60 ans, Éric Morvan est promu directeur général de la police nationale (DGPN) en Conseil des ministres, ce mercredi 2 août. Une fin de carrière logique pour celui qui est issu du corps préfectoral.



Durant deux ans, il a été directeur de cabinet adjoint de Bernard Cazeneuve. En 2016, il est nommé préfet des Pyrénées-Atlantiques. Éric Morvan va donc quitter son poste de préfet, qu'il occupe depuis moins d'un an, pour endosser le rôle de directeur général de la police nationale. Il succède ainsi à Jean-Marc Falcone, en poste depuis 2014.

Entre coupes budgétaires et lourdeur des tâches administratives, la tension dans les rangs de police est palpable. Éric Morvan devra donc faire face aux réclamations des forces de l'ordre qui demandent plus de moyens pour assurer leurs missions au quotidien.

Une rentrée extrêmement chargée

Conscient des enjeux qui l'attendent, Jean-Claude Delage, secrétaire général d'Alliance police nationale lui prédit une rentrée extrêmement chargée. "Je crois que M. Morvan qui est rompu au dialogue social devra comprendre rapidement qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables à partir du moment où l'on demande aux policiers de travailler mieux et plus. On ne peut pas leur demander aussi de travailler avec moins. Je crois que cela est un sujet essentiel que nous allons porter devant lui", a-t-il déclaré au micro de RTL.