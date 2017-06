Le journal de 18h : James Comey charge Donald Trump au Sénat

publié le 08/06/2017 à 18:31

C'est une audition scrutée par l'Amérique toute entière. L'ancien directeur du FBI, limogé par Donald Trump, est actuellement auditionné par la commission du renseignement du Sénat. James Comey a été limogé le mois dernier par Donald Trump alors qu'il enquêtait sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine. Tout l'enjeu de cette audition, c'est de savoir si Donald Trump a fait en sorte qu'il stoppe son enquête.



Si c'est le cas, il y a obstruction de justice et c'est un cas de destitution. James Comey ne dit pas qu'il a reçu des ordres mais il s'est senti sous pression. Mais plus tard, il a confirmé que Donald Trump lui avait demandé sa "loyauté", alors même qu'il supervisait l'enquête sur une éventuelle collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016.

"Mon bon sens me disait qu'il voulait quelque chose en échange de m'accorder ma demande de rester à mon poste", a-t-il dit, alors que son mandat courait jusqu'en 2023.

À écouter également dans ce journal

- Jour de vote au Royaume-Uni, où des législatives anticipées censées renforcer Theresa May dans ses négociations sur le Brexit ont lieu toute la journée. Mais depuis, il y a eu les attentats de Manchester et de Londres et il y a aussi la lassitude des Britanniques.



- Selon un sondage Odoxa pour Le Point, la participation au premier tour des législatives en France pourrait se limiter dimanche à 52%, autrement dit, 20 points sous le niveau de participation moyen pour ce type de scrutin, 5 points de moins qu'en 2012. Un record historique.



- GM&S Industry, équipementier automobile creusois en redressement judiciaire, n'a fait l'objet d'aucune offre de reprise dans les délais, alors que la date limite des dépôts était fixée au mercredi 7 juin, à 17 heures, par le tribunal de commerce de Poitiers.



- Dans un peu plus de deux heures, David Pujadas fera ses adieux au 20 heures de France 2, qu'il présente depuis 16 ans. Un record de longévité sur la chaîne. Son départ lui a été annoncé un peu brutalement il y a un peu moins d'un mois.



- La chaîne C8 durcit son bras-de-fer avec le CSA qui vient de priver de publicité pendant trois semaines l'émission phare de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. C8 dénonce un acharnement qui la fragilise financièrement, elle parle de sanction disproportionnée et discriminatoire.