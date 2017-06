Le CSA prive "Touche pas à mon poste" de publicité pendant 3 semaines

publié le 07/06/2017 à 22:49

La procédure était engagé depuis plusieurs mois. Le 7 juin, le couperet est tombé : L'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur la chaîne du groupe Canal+ C8 et présentée par Cyril Hanouna, sera privée de publicités et des recettes qui vont avec pendant trois semaines, a annoncé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Une décision prise à cause de la diffusion de deux séquences controversées à la fin de l'année 2016 et qui devrait frapper sévèrement la chaîne au porte-monnaie.



"Cette sanction s'applique aux émissions en direct comme à leurs rediffusions", a précisé l'autorité dans un communiqué. À l'origine de cette privation, deux séquences datant de novembre et décembre 2016. Dans la première, diffusée le 3 novembre, l'un des chroniqueurs de l'émission phare de C8, Mathieu Delormeau, était victime d'un canular tourné à son insu en caméra cachée, où il assistait à une fausse agression mortelle perpétrée par Cyril Hanouna, qui le forçait à endosser la responsabilité du crime. "Ce qui l'a placé dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifeste pendant toute la durée de l'émission", juge le CSA. "En diffusant cette séquence la société C8 a gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes". Une diffusion qui vaut à l'émission une semaine de suspension de publicité.

Des polémiques qui se succèdent

Les deux autres semaines de suspension sont dues, quant à elles, à une séquence diffusée le 7 décembre. Sur les images, on peut voir l'une des chroniqueuses de Touche pas à mon poste, Capucine Anav, fermant les yeux sur proposition de l'animateur et producteur Cyril Hanouna. Il lui propose également de poser ses mains sur lui et de deviner quelle partie du corps elle touche, jusqu'à ce qu'elle mette ses mains sur son sexe. "Le CSA a considéré que cette scène méconnaissait les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui lui donnent la responsabilité de lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes, en particulier dans les émissions ayant un impact important sur le jeune public."

Plus récemment en mai, le CSA a eu près de 25.000 signalements après la diffusion d'une séquence lors du prime TPMP Radio Baba. Une séquence qui a été jugée homophobe par de nombreux téléspectateurs puisque Cyril Hanouna se faisait passer pour un homme bisexuel, dans le but de piéger, en prenant une voix efféminée, plusieurs hommes qui ne savaient pas que leur appel était diffusé en plateau. De nombreux annonceurs avaient alors annoncé retirer leurs spots de publicité.

« Touche pas à mon poste » : le CSA prononce deux sanctions à l'encontre de la chaîne C8 pic.twitter.com/wVPgmZhbEm — CSA (@csaudiovisuel) 7 juin 2017