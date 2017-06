publié le 08/06/2017 à 17:20

C'était un témoignage très attendu. James Comey, ancien chef du FBI limogé en mai dernier par Donald Trump, a accablé ce dernier et son administration, jeudi 8 juin, lors de son audition publique devant la commission du Renseignement du Sénat américain.



Interrogé à propos de l'enquête sur l'ingérence russe pendant l'élection présidentielle américaine et les soupçons de liens illicites entre l'entourage du président et le Kremlin, James Comey a d'abord prêté serment avant de répondre plus ou moins laconiquement aux questions de Richard Burr, le président de la commission.

Dans les premières minutes de son audition, James Comey a simplement répondu "non" lorsqu'il lui a été demandé si Donald Trump lui avait explicitement demandé de mettre un terme à l'enquête sur la Russie. Il a également assuré, par un même "non", qu'aucune requête dans ce sens n'avait été formulée par un "individu de l'administration".

Les demandes "dérangeantes" de Trump

Pour autant, s'il n'a jamais reçu d'ordre formel, James Comey a jugé que les demandes de Donald Trump à son égard étaient "très dérangeantes" mais que ce n'était pas son rôle de déterminer si le président américain avait fait entrave à la justice. Il a confié aussi avoir "craint honnêtement" que le président des États-Unis ne mente sur la nature de leurs rencontres. "C'est pourquoi j'ai pensé que c'était très important d'en garder la trace", a expliqué le policier, qui a consigné par écrit ses échanges avec le Président dès leur première rencontre début janvier à la Trump Tower.



L'ancien directeur a accusé l'administration de Donald Trump de l'avoir "diffamé" ainsi que la police fédérale. "Ce sont des mensonges purs et simples", a-t-il clamé. "Bien que la loi n'exige aucun motif pour renvoyer un directeur du FBI, l'administration a choisi de me diffamer ainsi que le FBI, et c'est le plus important, en affirmant que l'agence était en déroute, qu'elle était mal gérée, et que les employés avaient perdu confiance dans leur directeur. Ce sont des mensonges purs et simples", a déclaré James Comey qui n'a pas manqué de mettre en avant l'honnêteté du FBI : "Le FBI est fort et le FBI est et sera toujours indépendant".