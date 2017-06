publié le 08/06/2017 à 17:59

Theresa May va-t-elle rester Première ministre du Royaume-Uni ? L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont appelés aux urnes jeudi 8 juin pour les élections générales anticipées convoquées à la surprise générale par Theresa May en avril dernier.



La Première ministre espère ainsi renforcer sa majorité et pouvoir mieux négocier les conditions du Brexit auprès de l'Union européenne. Outre le Brexit, la sécurité s'est imposée comme l'un des thèmes centraux de cette campagne, notamment après les attentats qui ont frappé Manchester et Londres ces dernières semaines.



Lors de cette annonce, Theresa May pensait que ces élections seraient une simple formalité pour elle, mais depuis, ses adversaires grimpent dans les sondages, à l'image du travailliste Jeremy Corbyn, favorable à des négociations apaisées avec l'UE sur le Brexit à la différence de May. Un sondage du 4 juin dernier publié par The Telegraph crédite les Tories (conservateurs) de 42,9% des voix, contre 37,2% pour le Labour (travaillistes). Les résultats de ces élections sont donc cruciaux pour l'avenir du pays.

Les résultats pas connus avant vendredi très tôt

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures locales et doivent fermer à 22 heures. À la clôture des bureaux, les premières estimations devront être rendues public. Les résultats des 650 circonscriptions tomberont ensuite au fur et à mesure et le vainqueur de l'élection devrait être connu très tôt vendredi matin, vers 3 ou 4 heures du matin. Dès le 12 juin prochain, les 650 députés nouvellement élus siégeront au Parlement.



Les résultats de ces élections générales seront suivis en direct par les télévisions britanniques, à l'image de Sky News, dont la diffusion est possible depuis la France. Les sites des grands quotidiens britanniques, The Guardian, The Sun ou encore The Independent, seront également sur le pont pour couvrir ces résultats.