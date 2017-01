REPLAY - Le candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire a déclaré que l'humoriste serait à la tête de son comité de soutien.

Arnaud Montebourg a dévoilé son équipe de campagne, ce lundi 2 janvier, lors d'une réunion informelle avec des journalistes. L'humoriste Guy Bedos, 82 ans, figure notamment dans l'organigramme comme étant à la tête du comité de soutien de l'ancien ministre.



À l'AFP, Guy Bedos a finalement expliqué : "On en a discuté, j'en ai plaisanté avec lui mais je ne veux pas de rôle officiel en politique". Au micro de RTL, il a accepté le rôle qui lui était confié, affirmant "soutenir Arnaud Montebourg". "Je voterai pour lui mais ça s'arrête là. Je ne veux avoir aucun rôle dans cette campagne. Je ne suis pas au Parti socialiste, je suis à gauche", a-t-il ajouté.



Enfin, l'humoriste a expliqué accepter le rôle pour ne "pas gêner" le candidat à la primaire de la gauche, car il "l'aime beaucoup". Outre Guy Bedos, Arnaud Montebourg s'entoure de François Kalfon, son directeur de campagne, Christian Paul, coordinateur général de la campagne, mais aussi Aurélie Filippetti, en charge du système éducatif ou encore Jérôme Guedj, en charge de la protection sociale.

