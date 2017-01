Sacré en descente aux Jeux olympiques d'hiver de 1960, Jean Vuarnet est décédé dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 janvier à l'âge de 83 ans.

Plus qu'un palmarès, une empreinte dans l'Histoire du sport. Jean Vuarnet, skieur émérite puis créateur d'une marque de lunettes de soleil à son nom ou encore de la station d'Avoriaz, est décédé dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 janvier, des suites d'un accident vasculaire cérébral, selon sa famille. Il avait 83 ans.



Outre ses nombreux trophées nationaux et un titre de champion olympique de descente décroché aux Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley (États-Unis) en 1960, le skieur avait aussi révolutionné la discipline. Dans sa quête de performance, c'est lui qui avait inventé la position de l'œuf, qui accroît l'aérodynamisme durant une descente.



Après sa carrière sportive, le natif de Tunis avait notamment fondé la station d'Avoriaz, dans les Alpes, aujourd'hui l'une des plus innovantes au monde, notamment en matière de développement durable. Il a aussi été vice-président de la Fédération française de ski (FFS) de 1972 à 1974.



En 1995, le nom du champion avait tristement refait surface. Sa première épouse, Edith, et son fils cadet, Patrick, décédaient tragiquement en se suicidant avec plusieurs autres adeptes de la secte de l'Ordre du temple solaire.