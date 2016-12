Les réactions de la classe politique aux vœux de François Hollande

François Hollande a présenté ses derniers vœux en tant que président de la République ce samedi 31 décembre, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique

Crédit : Capture d'écran TF1 François Hollande lors des vœux présidentiels le 31 décembre 2016

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 01/01/2017 à 00:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Hommage aux victimes du terrorisme et le bilan économique du pays ont été des points sur lesquels François Hollande est revenu lors de son dernier discours de bonne année à l'adresse des Français. Par ailleurs, le Président a appelé la gauche " à écarter la dispersion de certaines de nos forces politiques qui entraînerait d'ailleurs leur élimination", au soir du premier tour de la présidentielle.



Une gauche qui a par ailleurs répondu massivement à cet appel : Manuel Valls, ancien Premier ministre et aujourd'hui candidat à la primaire organisée par le PS a déclaré sur Twitter que "servir la France aux côtés de François Hollande aura été un honneur. Il faut de la force pour se donner entièrement aux causes". Tout aussi conciliant, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a quant à lui annoncé par un communiqué que "lors de son quinquennat, François Hollande a su concilier le redressement économique du pays à la restauration de la place de la France en Europe et dans le monde, tout en répondant aux attentes de nouvelles conquêtes progressistes" .

Servir la France aux côtés de @FHollande aura été un honneur. Il faut de la force pour se donner entièrement aux grandes causes. — Manuel Valls (@manuelvalls) 31 décembre 2016

À droite, c'est Eric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, qui a affirmé qu' un nouvel "espoir de redressement de la France pour 2017 serait l'élection de François Fillon", tout en précisant que "François Hollande aura encore tenté de donner de la couleur à son bilan alors que pendant quatre ans et demi rien n'aura changé ou si peu".



Marine Le Pen quant à elle a parlé de "derniers vœux du quinquennat" qui "offrent au moins un soulagement : on sait qu'on n'aura plus à subir l'an prochain un tel cortège de platitudes et de déclarations en total décalage avec la réalité du pays et les souffrances des Français". Son bras droit Florian Philippot a quant à lui exprimé "un exercice d'auto-satisfaction qui me semble malvenu sur l'économie et sur l'emploi, parce qu'objectivement la situation est catastrophique".