ÉCLAIRAGE - Le ministre de l'Intérieur avait d'abord avancé le nombre de 650 véhicules incendiés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, avant de se raviser et d'en annoncer 945, ce lundi 2 janvier.

> Nouvel an : Bruno Le Roux a-t-il minimisé le nombre de voitures brûlées ?

par Léa Stassinet , Olivier Boy publié le 02/01/2017 à 15:47

650 ou 945 ? La différence est de taille et on comprend mieux pourquoi Bruno Le Roux avait préféré dans un premier temps annoncer le premier chiffre, au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais ce nombre, de 650 voitures brûlées ne concernait que les mises à feu directes, c'est-à-dire les départs de feu et non les voitures brûlées.



En publiant le chiffre de 650, Bruno Le Roux avait expliqué dans un communiqué que "le phénomène était contenu par rapport à 2016", où 602 mises à feu directes avaient été constatées. Mais en réalité, il y aurait eu, ce 31 décembre 945 véhicules brûlés, si l'on considère toutes les voitures enflammées par propagation. Et si Bruno Le Roux avait décidé de ne pas mentionner ce chiffre dans un premier temps, c'est parce qu'il a augmenté sur un an. L'an dernier, 804 voitures avaient été brûlées le soir du réveillon, c'est 17,5% de moins que ce 31 décembre 2016. Le phénomène est donc loin d'être contenu, même si, comme l'a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, aucun incident majeur n'a eu lieu lors du passage à la nouvelle année.