publié le 22/01/2018 à 18:42

29 départements sont en vigilance orange et, dans le Doubs et le Jura, c'est alerte rouge pour les crues. Les alertes orange concernent autant les crues que les pluies et les avalanches. La perturbation s'étend du Nord aux Alpes et au Sud-Ouest mais l'Est est particulièrement touché. Dans la vallée de la Marne, entre Joinville et Saint-Dizier, le niveau des eaux ne cesse de monter et les habitants surveillent le fleuve avec beaucoup d'inquiétude.



En Haute-Marne, la montée est plutôt lente mais insidieuse. C'est sournois à Chamouilley puisque la Marne n'est pas collée aux maisons mais ses effets sont là : "Après la pluie, la bouche d’égout en face de chez moi n'absorbe plus. Je me suis dit que je devais en avoir dans ma cave", explique une habitante. Il y a en plus tous les petits cours d'eau venus des collines qui rajoutent au problème : trop d'eau, pas assez de temps pour l'évacuer.

C'est le cas à Bayard-sur-Marne où le centre de la commune se remplit par les bouches d'égouts. Le responsable des ateliers municipaux surveille le bouillonnement avec des pompiers. "Jeudi dernier on a eu le même problème. Cela fait 20, 30 ans que je suis dans la commune et je n'ai jamais vu cela. On est obligé d'attendre que ça descende tout doucement". Une baisse du niveau de l'eau qui n'est pas pour tout de suite car la Marne doit encore monter dans la nuit du 22 au 23 janvier.

À écouter également dans ce journal

- Une centaine de chalets doit être évacué à Chamonix à cause d'un risque d'avalanches



- Emmanuel Macron est en pleine opération séduction et vise les multinationales.



- Carrefour doit annoncer mardi 23 janvier un plan de transformation, qui promet d'être saignant. On peut s'attendre à 10.000 suppressions de postes, au bas mot.



- Impasse dans la crise des prisons : les négociations se poursuivront demain après un premier plan rejeté par la base samedi 20 janvier.



- Un fauteuil roulant capable de descendre les escaliers a été testé en Suisse. Un premier essai plutôt prometteur.



- Carles Puigdemont est officiellement candidat à la présidence de la Catalogne.



- Jean-Claude Gaudin ne se représentera pas aux municipales de Marseille en 2020 après 25 années passées à la mairie.



- En football, Lassana Diarra se rapproche du Paris Saint-Germain. Il vient de se dégager d'un contrat aux Emirats arabes unis.